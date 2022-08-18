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1 час назад

Как утренний кофе с сигаретой влияет на мозг

Ferra.ru

Некоторые курильщики начинают свой день только с сигареты и чашки кофе. И такое сочетание, как выяснилось, не случайно. Специалисты обнаружили, что химические вещества, которые содержатся в кофейных зернах, уменьшают тягу к никотину.

Как утренний кофе с сигаретой влияет на мозг
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе нового исследования эксперты из Университета Флориды нашли в кофе два вещества, которые оказывают влияние на никотиновые рецепторы в мозге. У тех, кто курит, эти рецепторы могут отличаться особой чувствительностью по утрам.

Проводилось исследование на клетках, которые экспрессировали один из никотиновых рецепторов человека. К этим клеткам ученые применили раствор тёмного обжаренного кофе. Оказалось, что органическое химическое соединение, входящее в состав кофе, помогает восстановить дисфункцию никотиновых рецепторов, из-за которых у человека появляется тяга к никотину.

Итоги этого исследования навели специалистов на мысль о том, что одно из соединений в кофе - n-MP - помогает уменьшить потребность в никотине по утрам. Опубликованы все полученные результаты были в издании Neuropharmacology.

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