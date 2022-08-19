Врач рассказала, чем заменить майонез при похудении

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, чем можно заменить майонез при похудении.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В качестве альтернативы майонезу специалист предложила домашнюю йогуртовую заправку. Рецепт для этого продукта тоже предложила собственный.

Нефедова объяснила, почему предложила замену столь популярному продукту. По её словам, в состав майонеза входят яйца, горчица и растительное масло. Как раз оно и даёт высокую калорийность продукту, никак не способствующую похудению.

Врач отметила, что майонез нельзя заменить во всех блюдах и салатах. Например, в селёдке под шубой майонез не удастся заменить ничем другим без изменения вкуса. Поэтому порекомендовала есть такие салаты не чаще раза в месяц.

«Я заменяю майонез йогуртом, только добавляю в него чесночную пудру, луковую пудру, соль, перец, немного уксуса. Тогда он получается более резким, терпким на вкус, чем-то похожим на майонез», — поделилась эксперт своим рецептом йогуртовой заправки.