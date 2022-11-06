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1 час назад

Опасные каши, которые стоит перестать есть

Катерина Саломе

Каша является одним из основных блюд разных народов мира. На первый взгляд крупа — это идеальный продукт для ежедневного употребления, богатый витаминами, микро- и макроэлементами. Но последнее время диетологи все больше оспаривают полезные свойства некоторых из них. “Рамблер” расскажет, какие каши не стоит включать в свой ежедневный рацион.

Опасные каши, которые стоит перестать есть
Фото: pixabay.compixabay.com

Манная каша

Первая в этом списке — манная каша. В процессе обработки пшеницы оболочка зерна сильно шлифуется и теряет полезные элементы, поэтому считается практически бесполезной. Также она является высококалорийным продуктом и может привести к появлению лишнего веса. А способность манки вымывать из организма витамин D делает ее еще и вредной для организма.

Мамалыга

Каша из кукурузных зерен является достаточно тяжелой для пищеварения едой. Ее чрезмерное употребление при проблемах с желудком может спровоцировать такие заболевания, как язва и болезни поджелудочной железы. Также кукурузная каша способствует появлению избыточного веса.

Пшенная каша

Людям с предрасположенностью к аллергии не стоит включать в свой рацион пшенную кашу. Именно она наиболее часто вызывает у людей индивидуальную непереносимость. Злоупотребление кашами из проса повышают кислотность желудочного сока и может привести к болезням желудка.

Следует отметить, что каша как и любое другое блюдо, имеет свои положительные и отрицательные качества. Поэтому ежедневный рацион необходимо делать разнообразным и оценивать состояние вашего здоровья.

Еда,
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