Гинзбург перечислил неожиданные полезные свойства яблок

Яблоки содержат много полезных веществ и способствуют профилактике ряда заболеваний: например, диабета и гипертонии. Однако в некоторых случаях лучше отказаться от их употребления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

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Он отметил, что яблоки полезны содержанием в них пищевых волокон.

— Сочетание кверцитина и аскорбиновой кислоты улучшает микроциркуляцию, защищает сосудистую стенку и предотвращает развитие атеросклероза. Пищевые волокна являются пребиотиками, подкармливают микрофлору и очищают организм. Также яблоки полезны для здоровья зубов: они механически очищают зубы, плюс яблоки содержат вещества, пагубные для бактерий, — пояснил Гинзбург.

По его словам, яблоки не предотвращают болезни, однако уменьшают вероятность возникновения многих опасных состояний: диабета, атеросклероза, гипертонии, онкопатологий. Регулярное употребление двух-трех яблок в день полезно для здоровья, а при некоторых заболеваниях, например гипертонии и атеросклерозе, яблоки будут значительно способствовать улучшению самочувствия, уверен собеседник «ВМ».

В некоторых случаях яблоки могут быть не так полезны, уточнил диетолог.

— Яблоки могут быть вредны только людям с гастритом и язвенной болезнью в острой фазе. Нужно дождаться, когда острая фаза пройдет, дальше яблоки можно будет есть. Или, если не терпится в острую фазу, их можно есть печеными или в виде пюре, — посоветовал Гинзбург.

Диабетикам можно употреблять яблоки, однако лучше делать это после еды, а не вместо нее, рекомендовал Гинзбург. При этом яблоко сладкого сорта при равном количестве сахара будет более полезным, чем сладкий чай или торт, подчеркнул врач.

Не стоит есть яблочные косточки, отметил собеседник «ВМ».