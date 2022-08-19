Что будет, если проглотить косточку от вишни

И какое количество считается безопасным.

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Вишня очень полезна для организма. Она богата витаминами C, B1, B2, B6, B9 и такими микроэлементами, как магний, кобальт, железо. Состав самой мякоти способствует укреплению кровеносных сосудов и предупреждает развитие анемии (малокровия).

Чем могут быть опасны вишневые косточки

В косточках вишни содержится некоторое количество амигдалина (витамин В17). Под действием желудочного сока он расщепляется на глюкозу и синильную кислоту (цианид). А синильная кислота в избыточном количестве — сильный токсин.

При её избытке происходит угнетение тканевого дыхания (различные биохимические реакции в клетках организма). Что в итоге приводит к дефициту энергии, а это негативно отражается на работе центральной нервной системы. Но ключевое слово здесь — «избыток». В больших количествах вредны даже полезные продукты.

Сколько косточек можно проглотить без угрозы здоровью

В одной вишнёвой косточке содержится около 0,17 г цианида. Чтобы произошло серьёзное отравление, нужно съесть более 500 таких ядрышек. Посудите сами, такое вряд ли возможно.

Кроме того, отравиться можно, только если косточка повреждена — например, разломлена или надкусана. Иначе кислотности желудочного сока не хватит, чтобы расщепить твёрдую скорлупу. А значит, и синильная кислота не будет выделяться.

А вот в термически обработанных плодах и их косточках синильной кислоты почти нет. Это происходит потому, что при температуре более +75°C опасное вещество распадается и фактически испаряется.