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2 часа назад

Что будет, если проглотить косточку от вишни

Чемпионат.com

И какое количество считается безопасным.

Что будет, если проглотить косточку от вишни
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вишня очень полезна для организма. Она богата витаминами C, B1, B2, B6, B9 и такими микроэлементами, как магний, кобальт, железо. Состав самой мякоти способствует укреплению кровеносных сосудов и предупреждает развитие анемии (малокровия).

Чем могут быть опасны вишневые косточки

В косточках вишни содержится некоторое количество амигдалина (витамин В17). Под действием желудочного сока он расщепляется на глюкозу и синильную кислоту (цианид). А синильная кислота в избыточном количестве — сильный токсин.

При её избытке происходит угнетение тканевого дыхания (различные биохимические реакции в клетках организма). Что в итоге приводит к дефициту энергии, а это негативно отражается на работе центральной нервной системы. Но ключевое слово здесь — «избыток». В больших количествах вредны даже полезные продукты.

Сколько косточек можно проглотить без угрозы здоровью

В одной вишнёвой косточке содержится около 0,17 г цианида. Чтобы произошло серьёзное отравление, нужно съесть более 500 таких ядрышек. Посудите сами, такое вряд ли возможно.

Кроме того, отравиться можно, только если косточка повреждена — например, разломлена или надкусана. Иначе кислотности желудочного сока не хватит, чтобы расщепить твёрдую скорлупу. А значит, и синильная кислота не будет выделяться.

А вот в термически обработанных плодах и их косточках синильной кислоты почти нет. Это происходит потому, что при температуре более +75°C опасное вещество распадается и фактически испаряется.

Если вам попалась косточка в варенье или компоте и вы случайно её проглотили, ничего страшного не произойдёт. Даже если несколько косточек съест ребёнок, бояться отравления не стоит. А вот за его дыханием и стулом лучше последить — органы пищеварения у детей гораздо уже, поэтому косточке легче там застрять.

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