Назван способ избавиться от больших запасов яблок с дачи

Из больших запасов яблок можно сделать пастилу и чипсы, которые можно будет есть в течение всего года. Такие способы избавиться от больших запасов фруктов с дачи назвала врач-диетолог, нутрициолог и член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Что делать с несколькими ведрами дачных яблок?

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19 августа отмечается народно-церковный праздник Яблочным Спас. Этот день символизирует время сбора урожая и подготовку к наступающей осени.

«Я бы посоветовала два варианта. Первое — это сделать пастилу, что не так сложно: сделать пюре и отправить его в духовку. Ее можно есть кому угодно и круглый год. Пастила хранится долго, как сухофрукт. Второй вариант — это яблочные чипсы. Их очень удобно брать с собой, и хранятся они тоже долго», — рекомендовала Нефедова.

Нутрициолог рассказала, что при таких вариантах употребления фрукта в нем потеряется витамин C, однако остальные питательные вещества сохранятся.

«Витамин C очень нежный. Он теряется, даже если яблоко порезать на мелкие кусочки, потому что он очень чувствительный к воздуху и температуре», — объяснила врач.

Суточная норма

Нефедова назвала порцию яблок в день, которая будет полезна для человека. «С яблоками, как и с любыми другими фруктами, существует порция в день — это или 125 миллилитров, или одно среднее яблоко, или 80-100 граммов», — рассчитала она.

При этом диетолог отметила, что не стоит делать упор исключительно на яблоки.

Синдром раздраженного кишечника

Врач-диетолог предупредила, что для людей с синдромом раздраженного кишечника порционная норма в день может отличаться.

«Для людей, которые страдают симптомом раздраженного кишечника, яблоки стоят под вопросом. Некоторые люди с синдромом раздраженного кишечника не могут есть яблоки вообще. А некоторые могут съедать одно в день, но не больше, иначе будут неприятные симптомы в виде диареи или вздутия. Это все достаточно индивидуальный процесс», — подытожила она

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