Диетолог высказалась о попытках запастись витаминами из фруктов

Запастись летом витаминами из фруктов на год вперед не получится, рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Попытки россиян сделать это она назвала бесполезными и даже опасными в комментарии для «Ленты.ру».

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По ее словам, в организме человека предусмотрены лишь незначительные «депо» для жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), а остальные витамины накопить нельзя. «Более того, переедание фруктов и овощей может вызвать аллергические реакции, особенно у детей, а также нарушение деятельности кишечника (понос, вздутие живота и общий дискомфорт)», — предупредила она.

Также, продолжила Мещерякова, фруктозу в отличие от глюкозы организм человека накапливает в виде жира — в районе живота у мужчин и бедер у женщин. «По этой причине старайтесь есть поменьше очень сладких фруктов (виноград, спелые персики), отдавая предпочтение менее сладким (смородина, садовая клубника, зеленые яблоки и так далее)», — посоветовала она.