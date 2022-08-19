Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Диетолог высказалась о попытках запастись витаминами из фруктов

Lenta.ruиещё 2

Запастись летом витаминами из фруктов на год вперед не получится, рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Попытки россиян сделать это она назвала бесполезными и даже опасными в комментарии для «Ленты.ру».

Диетолог высказалась о попытках запастись витаминами из фруктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, в организме человека предусмотрены лишь незначительные «депо» для жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), а остальные витамины накопить нельзя. «Более того, переедание фруктов и овощей может вызвать аллергические реакции, особенно у детей, а также нарушение деятельности кишечника (понос, вздутие живота и общий дискомфорт)», — предупредила она.

Также, продолжила Мещерякова, фруктозу в отличие от глюкозы организм человека накапливает в виде жира — в районе живота у мужчин и бедер у женщин. «По этой причине старайтесь есть поменьше очень сладких фруктов (виноград, спелые персики), отдавая предпочтение менее сладким (смородина, садовая клубника, зеленые яблоки и так далее)», — посоветовала она.

Кроме того, Мещерякова назвала рекомендуемый объем фруктов и ягод: 200-300 граммов за прием и около 500 граммов за день.

Еда,Татьяна Мещерякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители