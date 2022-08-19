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1 час назад

Диетолог рассказала о вреде орехов для здоровья

Lenta.ruиещё 3

Перед употреблением орехи нужно замачивать в воде, уверена врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Об этом она рассказала в интервью для «Москвы 24».

Диетолог рассказала о вреде орехов для здоровья
Фото: лента.рулента.ру

По ее мнению, максимум пользы для здоровья можно извлечь из подсушенных орехов, если замочить их в воде комнатной температуры минимум на четыре часа.

«Благодаря замачиванию мы можем получать и живые ферменты, с помощью которых жировая и белковая части орехов будут очень хорошо усваиваться организмом: он будет экономить собственные ресурсы на усвоение этих полезных компонентов», — объяснила Королева.

Что касается жаренных на масле орехов, диетолог призвала полностью исключить их из рациона, так как они могут нанести серьезный вред здоровью. Королева отметила, что приготовленные таким образом орехи будут поддерживать провоспалительные и воспалительные процессы в организме.

Ранее диетолог Маргарита Королева перечислила продукты, употребление которых поможет очистить организм от токсинов. Она посоветовала включить в рацион крестоцветные овощи (брокколи, цветную капусту, белокочанную капусту, шпинат), так как они способствуют детоксикации организма.

Еда,Маргарита Королева,
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