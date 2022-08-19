Диетолог рассказала о вреде орехов для здоровья

Перед употреблением орехи нужно замачивать в воде, уверена врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Об этом она рассказала в интервью для «Москвы 24».

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По ее мнению, максимум пользы для здоровья можно извлечь из подсушенных орехов, если замочить их в воде комнатной температуры минимум на четыре часа.

«Благодаря замачиванию мы можем получать и живые ферменты, с помощью которых жировая и белковая части орехов будут очень хорошо усваиваться организмом: он будет экономить собственные ресурсы на усвоение этих полезных компонентов», — объяснила Королева.

Что касается жаренных на масле орехов, диетолог призвала полностью исключить их из рациона, так как они могут нанести серьезный вред здоровью. Королева отметила, что приготовленные таким образом орехи будут поддерживать провоспалительные и воспалительные процессы в организме.