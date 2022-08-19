Эксперты рассказали о пользе сметаны для человека

Сметана – кисломолочный продукт, полученный путем сквашивания обычных сливок.
Сметана полезна для здоровья сердца. Исследования показали, что употребление молочного жира снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Добавление сметаны в блюда повышает их жирность, что способствует более быстрому насыщению при приеме пищи. Люди, следящие за своей фигурой, могут выбирать сметану с низким содержанием жира.
Кисломолочные продукты с добавлением пробиотиков улучшают микрофлору кишечника. Пробиотики помогают переваривать пищу и борются с вредными бактериями.
Однако у людей с непереносимостью лактозы сметана может вызвать расстройство желудка, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.