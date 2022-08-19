Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
51 минуту назад

Эксперты рассказали о пользе сметаны для человека

Родной город

Сметана – кисломолочный продукт, полученный путем сквашивания обычных сливок.

Эксперты рассказали о пользе сметаны для человека
Фото: Родной городРодной город

Сметана полезна для здоровья сердца. Исследования показали, что употребление молочного жира снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавление сметаны в блюда повышает их жирность, что способствует более быстрому насыщению при приеме пищи. Люди, следящие за своей фигурой, могут выбирать сметану с низким содержанием жира.

Кисломолочные продукты с добавлением пробиотиков улучшают микрофлору кишечника. Пробиотики помогают переваривать пищу и борются с вредными бактериями.

Однако у людей с непереносимостью лактозы сметана может вызвать расстройство желудка, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители