Чем сметана полезна для организма

Врач отметила, что сметана богата молочным жиром, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. О пользе продукта говорит множество последних исследований. В сметане высокий уровень полезных лактобактерий, улучшающих работу кишечника и укрепляющих иммунную систему человека. И если добавить её в рацион, это скажется на улучшении работы не только сердца, но и всех органов.