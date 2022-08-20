Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

Чем сметана полезна для организма

Ferra.ruиещё 2

Диетолог Лорен Манакер рассказала о полезных свойствах сметаны.

Чем сметана полезна для организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметила, что сметана богата молочным жиром, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. О пользе продукта говорит множество последних исследований. В сметане высокий уровень полезных лактобактерий, улучшающих работу кишечника и укрепляющих иммунную систему человека. И если добавить её в рацион, это скажется на улучшении работы не только сердца, но и всех органов.

Но людям, которые не переносят лактозу, нужно употреблять сметану осторожно, потому что в таком случае можно спровоцировать расстройство желудка и вздутие живота.

«Многие исследования показывают, что молочный жир, которым богата сметана в большом количестве, способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний»,

— подчеркнула Манакер.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители