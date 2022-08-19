Диетолог назвала полезные продукты для кожи

«Кожа состоит из белка. Это коллагеновый слой и необходимо, чтобы поступало определенное количество аминокислот. В основном он находится в белке животного происхождения, потому что в растительное недостаточное количество аминокислот и полного набора не будет. Организм, конечно, возьмет, но будет сложно. Прежде всего следует обратить внимание на хорошо усваиваемые белки, это белок яйца, молочные белки, рыба, курица, индейка, кролик», — сказала Елена Соломатина.