Как приготовить чипсы дома: видео

Состав магазинных чипсов пугает, если начать изучать этикетки. Помимо специй, производители добавляют в них огромное количество опасных для здоровья химических добавок и усилителей вкуса. Но отказаться полностью от чипсов, особенно вечером за просмотром фильма или во время встречи с друзьями, - задача непростая. Как альтернатива - попробуйте приготовить их самостоятельно. Делимся популярным рецептом из TikTok кулинарного блогера @chef_dmitriy.