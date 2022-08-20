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48 минут назад

Как приготовить чипсы дома: видео

Мира Маркина

Состав магазинных чипсов пугает, если начать изучать этикетки. Помимо специй, производители добавляют в них огромное количество опасных для здоровья химических добавок и усилителей вкуса. Но отказаться полностью от чипсов, особенно вечером за просмотром фильма или во время встречи с друзьями, - задача непростая. Как альтернатива - попробуйте приготовить их самостоятельно. Делимся популярным рецептом из TikTok кулинарного блогера @chef_dmitriy.

  1. Возьмите столько картофеля, сколько вы хотите в итоге сделать чипсов. Почистите его и порежьте: если нет такой машинки, как на видео, можно использовать просто нож или овощерезку.
  2. Затем картофель надо посолить и оставить на 10 минут, чтобы из него вышла жидкость и крахмал.
  3. Теперь будущие чипсы надо просушить, обжарить в большом количестве масла до золотистого цвета, выложить на бумажные полотенца и посыпать любимыми специями, например, паприкой.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как приготовить чипсы самостоятельно.

Ранее мы показывали, как на самом деле надо варить кукурузу.

Еда,Видео,
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