Технолог развеяла миф о белом налете на шоколаде

Белый налет на шоколаде не означает, что продукт испорчен и вреден для здоровья. Такой налет называется жировым «поседением» и говорит о том, что из-за резких перепадов температур на поверхность шоколада переместилось какао-масло. Об этом URA.RU рассказала главный технолог компании Royal Forest Галина Егорова.

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«Жировое „поседение“ — это когда на изделиях образуется белый жировой налет или белые разводы. Оно возникает в результате миграции при резком перепаде температур какао-масла на поверхность шоколада. Есть такой продукт можно, белый налет не влияет на пищевую безопасность и не означает, что изделие испортилось», — объяснила Галина Егорова.

Технолог добавила, что возникает белый налет на шоколаде из-за неправильного хранения. «Причинами появления налета могут быть холодные формы, слишком долгое охлаждение, или начинка. Также эти дефекты могут выявиться в результате неправильного температурного хранения шоколада», — заявила она.

В беседе с URA.RU кондитер-технолог «Школы ПП тортов и десертов» Дарья Зеленова добавила, что белый налет также может возникать из-за повышенной влажности при хранении шоколада. «„Седина“ бывает двух видов: жировая и сахарная. При второй на поверхность шоколада поднимаются частички сахара. Образуется налет из-за повышенной влажности при хранении. Шоколад с „сединой“ можно есть, можно использовать для приготовления десертов. Чтобы избежать появления белого налета, нужно хранить продукт в темном сухом месте при температуре +14, +16 градусов, избегать резкого нагрева, охлаждения и попадания прямых солнечных лучей», — отметила она.

Ранее кондитер, производитель шоколада Эдуард Лебедев рассказал, что шоколад высокого качества должен содержать в своем составе только какао-масло. Однако для удешевления продукта производители часто добавляют пальмовое. Эксперт советовал читать состав шоколада на упаковке.