Диетолог объяснила, кому нельзя есть бекон

Людям с заболеваниями сердца, пищеварения и органов выделительной системы следует воздержаться от употребления бекона. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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«Бекон содержит большое количество натрия, солей, которые задерживают воду. Это может нарушить не только водно-солевой баланс, но и привести к отекам. Также нельзя такие продукты употреблять тем, у кого есть заболевания почек и других органов выделительной системы. Надо ограничиться хотя бы не больше 100 граммов в неделю»,

— сказала Ирина Писарева.

По словам диетолога, этот продукт может стать причиной развития онкологии у человека. «Также в беконе содержится большое количество консервантов и при жарке выделяются канцерогены, которые наносят огромный урон нашему организму. Поэтому потребление бекона в неограниченных количествах может привести к проблемам с желудком, кишечником и даже спровоцировать онкологию. Поэтому бекон противопоказан мужчинам, женщинам и детям, которые страдают от заболеваний сердца и пищеварения», — уточнила она. Специалист подчеркнула, что бекон внесен в список канцерогенов первой категории, то есть наиболее опасных.

Писарева рекомендует не употреблять бекон чаще, чем два раза в неделю. «Уже накопилось достаточно информации и доказательной базы, что частое употребление подобной пищи может вызывать рак желудка и прямой кишки. Без вреда для своего организма можно употреблять 1-2 раза в неделю по 2-3 кусочка бекона. При этом сочетать его с полезной пищей, то есть добавлять больше зелени в пищу, чтобы компенсировать организму переработку вредных канцерогенов», — заключила эксперт.