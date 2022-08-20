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1 час назад

Ученые рассказали о полезных свойствах творога

Родной город

Творог – кисломолочный продукт, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Ученые рассказали о полезных свойствах творога
Фото: Родной городРодной город

Одним из преимуществ употребления творога является большое количество белка. Так, в стандартной порции 2% кисломолочного продукта содержится около 24 граммов белка.

Низкое содержание жиров способствует снижению веса. Исследования показали, что замена сладких десертов на творог с фруктами или медом позволит исключить калории из добавленного сахара и сохранить сытость на более долгий срок.

Являясь источником кальция, творог поддерживает здоровье костей, гормонального фона и даже может помочь в профилактике или лечении различных заболеваний, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.

Еда,
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