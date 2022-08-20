Рецепт идеальной баклажановой икры: видео

Август - время готовить закрутки на осень и зиму. Если у вас на огороде выросло полно баклажанов, и вы уже не знаете, что с ними делать, приготовьте баклажановую икру. Методы приготовления любимой многими закуски сильно разнятся от хозяйки к хозяйке, найти идеальный не так-то просто. Как сделать ее легко, быстро и вкусно? Делимся проверенным рецептом баклажановой икры от кулинарного блогера @cakepooorn.
Все овощи необходимо обжарить по-отдельности, посолить, поперчить, добавить немного сахара и оставить тушиться на полчаса. Икру можно есть, как сразу, так и закатывать в банки на зиму. Единственное - если делать закрутки, нужно тушить овощи 1,5-2 часа, а затем закрывать в стерилизованные банки.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как приготовить идеальную баклажановую икру.
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