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1 час назад

Рецепт идеальной баклажановой икры: видео

Мира Маркина

Август - время готовить закрутки на осень и зиму. Если у вас на огороде выросло полно баклажанов, и вы уже не знаете, что с ними делать, приготовьте баклажановую икру. Методы приготовления любимой многими закуски сильно разнятся от хозяйки к хозяйке, найти идеальный не так-то просто. Как сделать ее легко, быстро и вкусно? Делимся проверенным рецептом баклажановой икры от кулинарного блогера @cakepooorn.

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
  • Баклажаны;
  • Перец;
  • Лук;
  • Морковь;
  • Свежие помидоры;
  • Чеснок;
  • Растительное масло;
  • Соль, перец, сахар.

Все овощи необходимо обжарить по-отдельности, посолить, поперчить, добавить немного сахара и оставить тушиться на полчаса. Икру можно есть, как сразу, так и закатывать в банки на зиму. Единственное - если делать закрутки, нужно тушить овощи 1,5-2 часа, а затем закрывать в стерилизованные банки.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как приготовить идеальную баклажановую икру.

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