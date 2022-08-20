Рецепт идеальной баклажановой икры: видео

Август - время готовить закрутки на осень и зиму. Если у вас на огороде выросло полно баклажанов, и вы уже не знаете, что с ними делать, приготовьте баклажановую икру. Методы приготовления любимой многими закуски сильно разнятся от хозяйки к хозяйке, найти идеальный не так-то просто. Как сделать ее легко, быстро и вкусно? Делимся проверенным рецептом баклажановой икры от кулинарного блогера @cakepooorn.