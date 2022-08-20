Когда много помидоров: готовим тарт с томатами и фетой

Сезон сочных помидоров в самом разгаре, а если вы выращивали их на даче, то наверняка собираете богатый урожай. Предлагаем использовать томаты для приготовления интересной закуски, для этого вам понадобится слоеное тесто и сыр.
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
Тесто слоеное — 500 г
Яйцо — 1 шт
Фета — 130 г
Сметана — 70 г
Лук репчатый — 1 крупная луковица
Оливковое масло
Сливочное масло
Петрушка
Базилик
Томаты — 4-6 шт
Чеснок
Каперсы
Соль, сахар, перец
Хлопья чили
Вода
Процесс приготовления:
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Разморозите полностью тесто, слегка раскатайте его.
Отступите от краев 1 см и надрежьте прямоугольник теста по периметру.
Середину протыкайте вилкой. Смажьте все тесто яйцом. Если у вас два квадратика теста, проделайте тоже самое со вторым.
Переместите тесто на противень с пергаментом. Выпекайте 15 минут.
Обжарьте лук на смеси оливкового и сливочного масла с добавлением 1 ч.л. сахара и 1 ст.л. воды. Жарьте до готовности лука. Он не должен хрустеть.
В чаше блендера смешайте фету, сметану, чеснок и остывший карамелизованный лук, плюс немного оливкового масла. Взбейте до однородной массы. Добавьте мелко нарубленную петрушку и базилик. Перемешайте.
Серединку готового теста слегка продавите ложкой, чтоб бортики стали выше.