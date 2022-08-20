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2 часа назад

Когда много помидоров: готовим тарт с томатами и фетой

Eva.ru

Сезон сочных помидоров в самом разгаре, а если вы выращивали их на даче, то наверняка собираете богатый урожай. Предлагаем использовать томаты для приготовления интересной закуски, для этого вам понадобится слоеное тесто и сыр.

Когда много помидоров: готовим тарт с томатами и фетой
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное — 500 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Фета — 130 г
  • Сметана — 70 г
  • Лук репчатый — 1 крупная луковица
  • Оливковое масло
  • Сливочное масло
  • Петрушка
  • Базилик
  • Томаты — 4-6 шт
  • Чеснок
  • Каперсы
  • Соль, сахар, перец
  • Хлопья чили
  • Вода

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. Разморозите полностью тесто, слегка раскатайте его.
  3. Отступите от краев 1 см и надрежьте прямоугольник теста по периметру.
  4. Середину протыкайте вилкой. Смажьте все тесто яйцом. Если у вас два квадратика теста, проделайте тоже самое со вторым.
  5. Переместите тесто на противень с пергаментом. Выпекайте 15 минут.
  6. Обжарьте лук на смеси оливкового и сливочного масла с добавлением 1 ч.л. сахара и 1 ст.л. воды. Жарьте до готовности лука. Он не должен хрустеть.
  7. В чаше блендера смешайте фету, сметану, чеснок и остывший карамелизованный лук, плюс немного оливкового масла. Взбейте до однородной массы. Добавьте мелко нарубленную петрушку и базилик. Перемешайте.
  8. Серединку готового теста слегка продавите ложкой, чтоб бортики стали выше.
  9. Смажьте тесто сырной начинкой, сверху выложите кружочки свежих томатов. Приправьте солью, перцем, хлопьями чили. Посыпьте каперсами, свежим базиликом и сбрызните оливковым маслом.
Еда,
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