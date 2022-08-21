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36 минут назад

Диетолог рассказала, кому нельзя есть бекон

Мир24иещё 3

Людям с заболеваниями пищеварения, сердца и органов выделительной системы необходимо отказаться от бекона, рассказала URA.RU диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Диетолог рассказала, кому нельзя есть бекон
Фото: Мир24Мир24

«Бекон содержит большое количество натрия, солей, которые задерживают воду. Это может нарушить не только водно-солевой баланс, но и привести к отекам», – заявил врач.

Писарева отметила, что при жарке бекона выделяются канцерогены, поэтому его употребление в неограниченных количествах может привести к проблемам с желудком, кишечником и даже к раку.

Бекон также не следует есть тем, кто страдает заболеваниями почек и других органов выделительной системы.

«Без вреда для своего организма можно употреблять один-два раза в неделю по два-три кусочка бекона. При этом сочетать его с полезной пищей и добавлять больше зелени», – сказала Писарева.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер заявил, что сосиски представляют большую опасность для сердца. По его словам, весь вред заключается в содержащихся в продукте насыщенных жирах и нитрите натрия.

Еда,Ирина Писарева,
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