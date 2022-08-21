Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
17 минут назад

Диетолог раскрыла полезные свойства чайного гриба

Lenta.ruиещё 3

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла полезные свойства чайного гриба в беседе с «Газетой. Ru».

Диетолог раскрыла полезные свойства чайного гриба
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Чайный гриб богат пробиотиками которые поддерживают здоровье кишечника, иммунной системы, здоровый кишечник обеспечивает наше хорошее настроение и влияет на психическое состояние. Развитие многих заболеваний, например депрессии, связывают именно с состоянием кишечника», — сказала она.

Специалист добавила, что чайный гриб содержит в себе аминокислоты, которые оказывают влияние на нервную систему, регулируя умственную деятельность, настроение и сон.

Диетолог подчеркнула, что регулярное употребление напитка на основе чайного гриба способно защитить сердце и сосуды от негативных воздействий. При этом она призвала с осторожностью пить чайный гриб тем, кто страдает от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова рассказала, чем полезен напиток на основе чайного гриба. Она отметила, что чайный гриб — настоящий кладезь микроэлементов и природный источник антиоксидантов, с этим и связаны его полезные свойства.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители