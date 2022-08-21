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12 минут назад

Диетолог назвала последствия чрезмерного употребления сладкого в жару

Lenta.ruиещё 2

Чрезмерное употребление сладкого в жаркую погоду может привести к возникновению отеков, росту давления и другим проблемам со здоровьем. Об этом диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала RT.

Почему нельзя есть сладкое в жару
Фото: UnsplashUnsplash

Врач напомнила, что многие в жаркую погоду страдают от обезвоживания. В такой ситуации, отметила она, употребление сладкого провоцирует желание пить больше жидкости, что, по ее словам, полезно далеко не всем.

«У людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы или почек может подняться давление или возникнуть отеки», — объяснила диетолог.

Кроме того, отметила специалист, избыточное количество сладкого в жару усугубляет дисбиоз — провоцирует рост условно-патогенных микроорганизмов.

Помимо этого, может ухудшиться качество кожи — развиться акне.

Дианова пояснила, что гораздо полезнее будет заменить сладости фрукты и ягоды, которые содержат клетчатку, а также сочетание фруктозы, глюкозы и сахарозы.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способ, который поможет человеку победить тягу к сладкому. По его словам, для этого стоит заменить его на более полезный перекус, например, на ягоды или сухофрукты.

Еда,Нурия Дианова,Михаил Гинзбург,
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