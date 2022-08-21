Диетолог рассказала, какой хлеб не стоит покупать

Некоторые не любят хлеб и не покупают его, но многие едят его каждый день и считают, что это незаменимый продукт. Поэтому важно знать, какой хлеб не вредит здоровью, а наоборот обладает полезными свойствами.

«Сегодня говорим о хлебе как об источнике сложных углеводов, клетчатки и витаминов группы В. Половину от зерновых в вашем рационе должны составлять цельнозерновые продукты, так что нет нужды убирать из вашего меню хлеб. В день можно съесть один ломтик, это примерно 30 граммов», – считает эксперт.

В первую очередь, говорит Альбина Комиссарова, необходимо прислушиваться к своим вкусовым предпочтениям, а также лучше брать хлеб из отрубей, который испекли из цельнозерновой муки. Надо обращать внимание и на состав продукта, сообщает «МедикФорум». Первым пунктом должна идти обдирная или обойная мука. Если же эта позиция стоит дальше, то в хлебе такой муки очень мало и пользы она не принесет. Ранее «ФедералПресс» писал о том, чем для худеющих полезен творог.