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1 час назад

Диетолог рассказала, какой хлеб не стоит покупать

РИА "ФедералПресс"

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, какой хлеб стоит покупать, а какой – нет.

Диетолог рассказала, какой хлеб не стоит покупать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Некоторые не любят хлеб и не покупают его, но многие едят его каждый день и считают, что это незаменимый продукт. Поэтому важно знать, какой хлеб не вредит здоровью, а наоборот обладает полезными свойствами.

«Сегодня говорим о хлебе как об источнике сложных углеводов, клетчатки и витаминов группы В. Половину от зерновых в вашем рационе должны составлять цельнозерновые продукты, так что нет нужды убирать из вашего меню хлеб. В день можно съесть один ломтик, это примерно 30 граммов», – считает эксперт.

В первую очередь, говорит Альбина Комиссарова, необходимо прислушиваться к своим вкусовым предпочтениям, а также лучше брать хлеб из отрубей, который испекли из цельнозерновой муки. Надо обращать внимание и на состав продукта, сообщает «МедикФорум». Первым пунктом должна идти обдирная или обойная мука. Если же эта позиция стоит дальше, то в хлебе такой муки очень мало и пользы она не принесет. Ранее «ФедералПресс» писал о том, чем для худеющих полезен творог.

Еда,
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