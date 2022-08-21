Назван самый полезный сок

Полезным напитком в жаркие дни станет сок из красной сливы домашнего приготовления. В нем много полезных веществ, которые благотворным образом влияют на организм, пишет портал «ИноСМИ».

«Слива, один из наиболее излюбленных плодов летних месяцев, самым естественным образом удовлетворяет потребность организма в сахаре, а наряду с этим прекрасно охлаждает тело», – пишет портал.

Сок красной сливы не только удовлетворяет потребности организма в воде, но и укрепляет иммунную систему благодаря богатому запасу витаминов и минералов. Как и другие красные фрукты и овощи, слива– кладезь антиоксидантов. Благодаря этим веществам организм может выводит токсины, которые накапливаются из-за неправильного питания. Напиток из красной сливы также улучшает обмен веществ, способствует устранению проблем с пищеварительной системой и нормализации уровня холестерина, пишет «ИноСМИ». Ранее «ФедералПресс« рассказывал, что россиянам назвали лучшие продукты для поднятия гемоглобина.