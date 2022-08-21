Названы пригодные для употребления в сыром виде грибы

Грибы, пригодные для употребления в сыром виде, назвал «Мосленте» ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров. По его словам, это не только известные всем шампиньоны, но и рыжики, лисички, белые грибы и трюфели, растущие на юге страны.

Фото: Мослента Мослента

«Например, из того же белого гриба можно сделать карпаччо. Я так иногда съедаю гриб прямо в лесу, захватив с собой персик, лимон, оливковое масло... Гриб достаточно порезать на дольки и добавить ингредиенты, получается очень вкусно и безопасно. Рыжики тоже можно есть сырыми, но лучше засолить на 15 минут, придавив тарелкой, и прекрасная закуска готова», — рассказал эксперт.

Тихомиров посоветовал есть сырыми только грибы, собранные в экологически чистых местах вдали от города. В ином случае лучше отварить их, чтобы избавиться от водорастворимых солей тяжелых металлов. Кроме того, телеведущий посоветовал не рисковать с сыроежками и осенними опятами. Он предупредил, что этими грибами в сыром виде легко отравиться.

Грибы лучше перерабатывать в течение шести часов из-за их быстрого разложения, сообщил Тихомиров. «Но есть исключения, например лисички, которые благодаря своей плотной структуре могут храниться просто охлажденными в холодильнике до трех дней, да и без холодильника день точно», — сказал он.