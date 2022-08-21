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1 час назад

Врач Пурига рассказала, чем чернослив полезен для женщин

runews24.ru

Врач подчеркнула, что регулярное употребление чернослива поможет достичь долголетия. Если употреблять 50 граммов продукта ежедневно, то можно хорошо укрепить кости и поддержать их минеральную плотность.

Врач рассказала, чем чернослив полезен для женщин
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам врача, у женщин в постменопаузе более низкий уровень эстрогена может увеличить риск ослабления костей и привести к переломам. Если женщины будут в этот период употреблять чернослив, то смогут защитить кости, замедляя или обращая вспять этот процесс, сообщает «Вечерняя Москва».

Пурига отметила, что полифенолы в черносливе оказывают положительное влияние на сердце. Также чернослив снижает уровень холестерина в крови и помогает снижать кровяное давление.

Еда,
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