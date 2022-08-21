Врач рассказала, чем чернослив полезен для женщин

Врач подчеркнула, что регулярное употребление чернослива поможет достичь долголетия. Если употреблять 50 граммов продукта ежедневно, то можно хорошо укрепить кости и поддержать их минеральную плотность.
По словам врача, у женщин в постменопаузе более низкий уровень эстрогена может увеличить риск ослабления костей и привести к переломам. Если женщины будут в этот период употреблять чернослив, то смогут защитить кости, замедляя или обращая вспять этот процесс, сообщает «Вечерняя Москва».
Пурига отметила, что полифенолы в черносливе оказывают положительное влияние на сердце. Также чернослив снижает уровень холестерина в крови и помогает снижать кровяное давление.