Врач рассказала, чем чернослив полезен для женщин

Врач подчеркнула, что регулярное употребление чернослива поможет достичь долголетия. Если употреблять 50 граммов продукта ежедневно, то можно хорошо укрепить кости и поддержать их минеральную плотность.

По словам врача, у женщин в постменопаузе более низкий уровень эстрогена может увеличить риск ослабления костей и привести к переломам. Если женщины будут в этот период употреблять чернослив, то смогут защитить кости, замедляя или обращая вспять этот процесс, сообщает «Вечерняя Москва».