Раскрыты полезные свойства молодого картофеля

Молодой картофель оказывает мочегонное воздействие и имеет слабительный эффект. Об этом заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, сообщает ФАН.
По его словам, молодой картофель не вымывает калий из организма, но при этом действует как мочегонное и слабительное средство. Также продукт полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: содержащиеся в нем витамины и минералы снижают артериальное давление и предотвращают отложение холестерина.
Кроме того, употребление молодого картофеля благотворно влияет на нервную систему, повышая стрессоустойчивость человека.