Раскрыты полезные свойства молодого картофеля

По его словам, молодой картофель не вымывает калий из организма, но при этом действует как мочегонное и слабительное средство. Также продукт полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: содержащиеся в нем витамины и минералы снижают артериальное давление и предотвращают отложение холестерина.