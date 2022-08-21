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29 минут назад

Раскрыты полезные свойства молодого картофеля

Мира Маркина

Молодой картофель оказывает мочегонное воздействие и имеет слабительный эффект. Об этом заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, сообщает ФАН.

Раскрыты полезные свойства молодого картофеля
Фото: pxhere.compxhere.com

По его словам, молодой картофель не вымывает калий из организма, но при этом действует как мочегонное и слабительное средство. Также продукт полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: содержащиеся в нем витамины и минералы снижают артериальное давление и предотвращают отложение холестерина.

Кроме того, употребление молодого картофеля благотворно влияет на нервную систему, повышая стрессоустойчивость человека.

Ранее были названы лучшие продукты для поднятия гемоглобина.

Еда,Михаил Охлопков,
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