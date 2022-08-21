Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
11 минут назад

Употребление газировки повышает риск развития рака и заболеваний сердца

Слово и Дело

Употребление сладкой газировки провоцирует развитие рака и болезней сердца, поэтому выбирать стоит более здоровые и полезные напитки.

Газировка повышает риск развития рака и заболеваний сердца
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лучше всего заменить газировку водой, минералкой или лимонадом. Об этом сообщает турецкое издание En Son Haber.

По словам экспертов, газированные напитки приводят к набору лишнего веса, проблемам с желудком и ожирению печени. Кроме того, существует опасность заработать гастрит, язву, кариес и раннюю деменцию.

Кроме того, всего одна порция такого напитка в день повышает риск сердечного приступа на 20%. Соответствующий вывод сделали ученые, которые на протяжении 20 лет наблюдали за 40 тыс. мужчин.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители