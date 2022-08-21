Газировка повышает риск развития рака и заболеваний сердца

Употребление сладкой газировки провоцирует развитие рака и болезней сердца, поэтому выбирать стоит более здоровые и полезные напитки.

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Лучше всего заменить газировку водой, минералкой или лимонадом. Об этом сообщает турецкое издание En Son Haber.

По словам экспертов, газированные напитки приводят к набору лишнего веса, проблемам с желудком и ожирению печени. Кроме того, существует опасность заработать гастрит, язву, кариес и раннюю деменцию.