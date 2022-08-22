Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
29 минут назад

Диетолог назвала самые полезные свежевыжатые соки

Москва24иещё 2

Овощные соки являются самыми полезными для здоровья, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала самые полезные свежевыжатые соки
Фото: m24.rum24.ru

По ее словам, в них содержится гораздо меньше сахара, чем во фруктовых.

Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без нее сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови. То есть мы пьем, по сути, сахарный сироп. В овощных соках сахара, как правило, меньше, – Елена Соломатина, врач-диетолог.

Кроме того, в таких соках, в отличие от фруктовых, содержится меньше органических кислот, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт, отмечает Соломатина. Щадящим действием обладают огуречный, кабачковый, сельдерейный, тыквенный, томатный, морковный, капустный и картофельный соки.

Свекольный понижает давление, сельдерейный хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие, как и тыква. В морковном – бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой, – поясняет врач.

Соломатина добавила, что полезные вещества в свежевыжатых соках быстро разрушаются, поэтому употребить напиток лучше сразу после приготовления. Исключение составляет свекольный: ему, наоборот, нужно дать немного отстояться из-за содержания нитратов.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители