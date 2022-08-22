Диетолог назвала самые полезные свежевыжатые соки

Овощные соки являются самыми полезными для здоровья, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, в них содержится гораздо меньше сахара, чем во фруктовых.
Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без нее сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови. То есть мы пьем, по сути, сахарный сироп. В овощных соках сахара, как правило, меньше, – Елена Соломатина, врач-диетолог.
Кроме того, в таких соках, в отличие от фруктовых, содержится меньше органических кислот, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт, отмечает Соломатина. Щадящим действием обладают огуречный, кабачковый, сельдерейный, тыквенный, томатный, морковный, капустный и картофельный соки.
Свекольный понижает давление, сельдерейный хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие, как и тыква. В морковном – бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой, – поясняет врач.
Соломатина добавила, что полезные вещества в свежевыжатых соках быстро разрушаются, поэтому употребить напиток лучше сразу после приготовления. Исключение составляет свекольный: ему, наоборот, нужно дать немного отстояться из-за содержания нитратов.