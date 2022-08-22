Диетолог назвала самые полезные свежевыжатые соки

Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без нее сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови. То есть мы пьем, по сути, сахарный сироп. В овощных соках сахара, как правило, меньше, – Елена Соломатина, врач-диетолог.