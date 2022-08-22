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2 часа назад

Названы напитки, восстанавливающие работу кишечника

Мир24

Названы напитки, восстанавливающие работу кишечника. Решить проблему с пищеварением могут кофе, томатный сок, смузи и, конечно же, обычная вода, пишет портал Eat This, Not That! со ссылкой на представителя Академии питания и диетологии Джен Брюнинг.

Названы напитки, восстанавливающие работу кишечника
Фото:  Мир24 Мир24

По словам специалиста, правильный выбор напитков утром – это гарантия хорошего самочувствия, заряд бодрости и вклад в здоровье ЖКТ. Чтобы все пошло на пользу, необходимо соблюдать несложные правила.

Воду следует обязательно утром в обязательном порядке, потому что после сна организм оказывается обезвоженным. Нехитрый прием позволяет запустить работу системы пищеварения и предотвратить проблемы со стулом.

Также пищеварение стимулирует и кофе. По мнению эксперта, он помогает очистить кишечник и положительно влияет на полезные бактерии. При этом не рекомендуют добавлять в кофе сахар и сливки.

Что касается томатного сока, то он содержит клетчатку, помогающую запустить процесс пищеварения. А смузи можно пить с ягодами, семенами льна или чиа. Так кишечник будет обогащен пробиотиками.

Еда,
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