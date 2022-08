Названы напитки, восстанавливающие работу кишечника. Решить проблему с пищеварением могут кофе, томатный сок, смузи и, конечно же, обычная вода, пишет портал Eat This, Not That! со ссылкой на представителя Академии питания и диетологии Джен Брюнинг.