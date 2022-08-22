Диетолог назвала цикорий заменой подорожавшему кофе

«Пусть будет меньше концентрация напитка, чтобы сэкономить, а туда добавить корицу... Корица обеспечивает проникновение углеводов в клетку. Глюкоза сигнализирует мозгу, что энергия поступила, и рука не потянется за второй чашечкой кофе», — добавила эксперт.