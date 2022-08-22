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1 час назад

Диетолог назвала цикорий заменой подорожавшему кофе

Национальная Служба Новостейиещё 2

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что альтернативой и более дешёвой заменой кофе может стать чай, который также содержит кофеин, сообщает NEWS.ru.

Диетолог назвала цикорий заменой подорожавшему кофе
Фото: nsn.fmnsn.fm

По ее словам, также в качестве замены стоит рассматривать обладающий тонизирующим эффектом какао, который можно комбинировать с богатым антиоксидантами ячменным кофе или цикорием.

«Пусть будет меньше концентрация напитка, чтобы сэкономить, а туда добавить корицу... Корица обеспечивает проникновение углеводов в клетку. Глюкоза сигнализирует мозгу, что энергия поступила, и рука не потянется за второй чашечкой кофе», — добавила эксперт.

Еда,Елена Соломатина,
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