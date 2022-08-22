Бренд-шеф назвал продукты, которые сделают пиццу полезнее

Бренд-шеф сервиса доставки Владимир Филимонов рассказал, какие продукты стоит добавить в пиццу, чтобы сделать ее полезнее.

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Так, в пиццу стоит положить болгарский перец. Овощ богат витаминами C, E, а также железом, кальцием, калием и магнием. Витамин С способствует укреплению иммунитета, а также сохранению молодости кожи. Витамин Е улучшает кровообращение, железо контролирует уровень гемоглобина, кальций полезен для опорно-двигательного аппарата.

Вторая полезная добавка — зелень. Рукола, кейл, айсберг и другие виды зелени — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Рукола богата витаминами группы В. Листья салата содержат витамин К, улучшающий обмен веществ, и фолиевую кислоту.