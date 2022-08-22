Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Бренд-шеф назвал продукты, которые сделают пиццу полезнее

Вечерняя Москва

Бренд-шеф сервиса доставки Владимир Филимонов рассказал, какие продукты стоит добавить в пиццу, чтобы сделать ее полезнее.

Бренд-шеф назвал продукты, которые сделают пиццу полезнее
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, в пиццу стоит положить болгарский перец. Овощ богат витаминами C, E, а также железом, кальцием, калием и магнием. Витамин С способствует укреплению иммунитета, а также сохранению молодости кожи. Витамин Е улучшает кровообращение, железо контролирует уровень гемоглобина, кальций полезен для опорно-двигательного аппарата.

Вторая полезная добавка — зелень. Рукола, кейл, айсберг и другие виды зелени — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Рукола богата витаминами группы В. Листья салата содержат витамин К, улучшающий обмен веществ, и фолиевую кислоту.

Также стоит добавить в начинку для пиццы грибы. В них содержится фосфор, который отвечает за развитие опорно-двигательного аппарата, поддерживает мышцы в тонусе, а также играет значительную роль в синтезе белков, жиров и углеводов, передает Life.ru.

Еда,Владимир Филимонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители