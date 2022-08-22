Пять удивительных свойств шоколада

Шоколад считается часто просто сладостью. Но на самом деле это не так. Его польза для здоровья бесспорна. И вот в чём состоят преимущества такого продукта.

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В состав шоколада входят полифенолы какао, а они являются антиоксидантами (то есть помогают дольше оставаться молодым). Ещё в шоколаде есть пищевые волокна, железо, магний, кальций, цинк, теобромин, флавоноиды. Больше всего последних двух элементов содержится в шоколаде, в котором более 70 % какао.

Снижение кровяного давления. В полифенолах содержатся эпикатехины. Эти вещества по своей структуре напоминают катехины чая. Благодаря им повышаются показатели «хорошего» холестерина, а это понижает давление и защищает от атеросклероза. Профилактика онкологических заболеваний. За счёт антиоксидантного эффекта полифенолы какао помогают защититься от рака. Кроме того, научные исследования показывают, что в странах, где люди употребляют много шоколада, смертность от рака желудка и лёгких ниже. Аллергия и ревматизм. Людям, страдающим весной сенной лихорадкой, может помочь шоколад. Также он помогает при раке и ревматизме. Старческое слабоумие. Известно, что шоколад участвует в окислении докозагексаеновой кислоты. Благодаря этому снижается риск развития деменции. Защита кожи от ультрафиолета. Это объясняется антиоксидантным эффектом полифенолов. Итак, чем же полезен шоколад и в частности полифенолы, которые входят в его состав?

Из других полезных свойств полифенолов автор статьи называет снижение вероятности возникновения инсульта, подавление кашля, защита от ожирения, заболеваний пародонта, улучшение памяти и концентрации, избавление от усталости, предотвращение повышения артериального давления.