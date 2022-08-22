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51 минуту назад

Пять удивительных свойств шоколада

Ferra.ru

Шоколад считается часто просто сладостью. Но на самом деле это не так. Его польза для здоровья бесспорна. И вот в чём состоят преимущества такого продукта.

Пять удивительных свойств шоколада
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В состав шоколада входят полифенолы какао, а они являются антиоксидантами (то есть помогают дольше оставаться молодым). Ещё в шоколаде есть пищевые волокна, железо, магний, кальций, цинк, теобромин, флавоноиды. Больше всего последних двух элементов содержится в шоколаде, в котором более 70 % какао.

Итак, чем же полезен шоколад и в частности полифенолы, которые входят в его состав?
  1. Снижение кровяного давления. В полифенолах содержатся эпикатехины. Эти вещества по своей структуре напоминают катехины чая. Благодаря им повышаются показатели «хорошего» холестерина, а это понижает давление и защищает от атеросклероза.
  2. Профилактика онкологических заболеваний. За счёт антиоксидантного эффекта полифенолы какао помогают защититься от рака. Кроме того, научные исследования показывают, что в странах, где люди употребляют много шоколада, смертность от рака желудка и лёгких ниже.
  3. Аллергия и ревматизм. Людям, страдающим весной сенной лихорадкой, может помочь шоколад. Также он помогает при раке и ревматизме.
  4. Старческое слабоумие. Известно, что шоколад участвует в окислении докозагексаеновой кислоты. Благодаря этому снижается риск развития деменции.
  5. Защита кожи от ультрафиолета. Это объясняется антиоксидантным эффектом полифенолов.

Из других полезных свойств полифенолов автор статьи называет снижение вероятности возникновения инсульта, подавление кашля, защита от ожирения, заболеваний пародонта, улучшение памяти и концентрации, избавление от усталости, предотвращение повышения артериального давления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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