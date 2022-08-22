Стало известно об опасности имбиря

Нутрициолог Алла Макарова заявила, что частое употребление имбиря может негативно сказаться на здоровье. Подробностями эксперт поделилась с порталом Роскачества.

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В первую очередь, Макарова рассказала, что этим продуктом в России традиционно лечат сонливость, снижение иммунитета, а также восполняют нехватку витаминов в период осенних простуд. В имбире действительно содержится достаточное большое количество витаминов и микроэлементов, а именно витамин С, Е, К, кальций, железо, магний и фосфор.

Однако частое употребление данного продукта может вызвать рвоту, тошноту, диарею, вздутие и изжогу, отметила эксперт. Кроме этого, Макарова добавила, что имбирь провоцирует головокружения и слабость, а в некоторых случаях может вызвать аллергию.