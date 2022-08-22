Россиянин вырастил самую большую тыкву страны

Андрей Гусев выращивает тыквы уже пять лет. За это время агроном-любитель узнал, какой сорт обычно дает самые крупные плоды, и вывел свою систему для селекции гигантских овощей. Так, россиянин сажает семена в конце марта и проращивает их дома, а в мае пересаживает на улицу под пленку или в теплицу.