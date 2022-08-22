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1 час назад

Россиянин вырастил самую большую тыкву страны

Lenta.ru

Житель Подмосковья вырастил самую большую в стране тыкву — ее вес составил 900 килограммов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Агрономика».

Россиянин вырастил самую большую тыкву страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Андрей Гусев выращивает тыквы уже пять лет. За это время агроном-любитель узнал, какой сорт обычно дает самые крупные плоды, и вывел свою систему для селекции гигантских овощей. Так, россиянин сажает семена в конце марта и проращивает их дома, а в мае пересаживает на улицу под пленку или в теплицу.

Плоды зреют на протяжении пяти месяцев — Гусев сажает сразу много тыкв, чтобы наблюдать за их ростом и уделять внимание самым сильным овощам. Кроме того, для выращивания гигантских тыкв используются только органические удобрения, поскольку такие сорта не переносят химикатов.

Еда,Андрей Гусев,
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