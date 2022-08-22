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38 минут назад

Врач перечислила последствия употребления авокадо

Lenta.ru

Авокадо содержит полезные для здоровья витамины и микроэлементы, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук, Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила последствия употребления фрукта, помогающего сохранить здоровье и молодость.

Врач перечислила последствия употребления авокадо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ненасыщенные жирные кислоты, которыми богат авокадо, являются строительным материалом для клеток, в первую очередь клеток мозга, рассказала врач. Эти кислоты, по ее словам, снижают уровень «плохого» холестерина низкой плотности, который ведет к образованию бляшек на стенках сосудов и провоцирует атеросклероз.

Также авокадо помогает сердцу быть здоровым, так как содержащийся во фрукте калий отвечает за проводимость нервных сигналов к мышцам. Недостаток калия повышает риск аритмии и провоцирует развитие гипертонии, предупредила Павличенко.

на 24-26 процентов снижается риск смерти от сердечных заболеваний при замене жиров животного происхождения на растительные ненасыщенные жиры (по данным Американской ассоциации кардиологов).

Кардиолог добавила, что правильному обмену веществ, в том числе регуляции усвояемости жиров, помогают содержащиеся в авокадо кремний, бор и никель.

Экзотический фрукт благотворно влияет не только на здоровье человека, но и на его красоту. Например, витамин Е участвует в формировании иммунного ответа, способствует восстановлению ДНК, а также борется с преждевременным старением клеток, отметила Павличенко. Поэтому его часто включают в состав косметических продуктов.

Кардиолог обратила внимание на то, что не существует противопоказаний к авокадо, кроме индивидуальной непереносимости продукта. «Но нужно учитывать, что это довольно калорийный плод — 160 килокалорий на 100 граммов. Это важно для людей с ожирением и желающих похудеть. Диетологи рекомендуют есть авокадо не чаще двух-трех раз в неделю», — подвела итог Павличенко.

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