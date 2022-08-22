Блогер придумала салат, напоминающий по вкусу Биг-Мак

TikTok-блогер Амели Шапдолен изобрела салат, который, по ее словам, так же вкусен, как Биг-Мак из "Макдоналдса", но гораздо полезнее. Об этом сообщает The Sun.

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Она опубликовала несколько видеороликов, в которых демонстрирует способ приготовления "Биг-Мак салата".

Прежде всего, она кладет в большую миску нарезанный салат айсберг. А прочие ингредиенты - соответствуют, по сути, начинке Биг-Мака. В их числе: маринованные огурцы, лук, мясной фарш, заранее подвергшийся тепловой обработке, сыр. По словам Амели Шапдолен, она также добавляет в свой салат помидоры, хотя в бургере из "Макдоналдса" их нет.