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13 минут назад

Блогер придумала салат, напоминающий по вкусу Биг-Мак

Газета.Ru

TikTok-блогер Амели Шапдолен изобрела салат, который, по ее словам, так же вкусен, как Биг-Мак из "Макдоналдса", но гораздо полезнее. Об этом сообщает The Sun.

Блогер придумала салат, напоминающий по вкусу Биг-Мак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она опубликовала несколько видеороликов, в которых демонстрирует способ приготовления "Биг-Мак салата".

Прежде всего, она кладет в большую миску нарезанный салат айсберг. А прочие ингредиенты - соответствуют, по сути, начинке Биг-Мака. В их числе: маринованные огурцы, лук, мясной фарш, заранее подвергшийся тепловой обработке, сыр. По словам Амели Шапдолен, она также добавляет в свой салат помидоры, хотя в бургере из "Макдоналдса" их нет.

Она заявила, что в салат вообще можно класть любые овощи, которые вам нравятся, правда, тогда то будет уже не совсем "Биг-Мак салат". Соус для салата делается из майонеза с добавлением горчицы, паприки, соли, перца, сухого чеснока, сухого лука, небольшого количества рассола из-под маринованных огурцов. Плюс - измельченные лук и сами маринованные огурцы.

Еда,McDonald's,
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