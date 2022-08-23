Раскрыты новые названия Sprite и Fanta в России

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Новые названия газировок Sprite и Fanta раскрыли «Известия» со ссылкой на торговую сеть «Магнит». В России напитки будут называться «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange».

«У них будут привычные для покупателей вкусы, которые уже были представлены до ребрендинга, — как у Sprite и Fanta соответственно», — пишет издание. Лимонады появятся в продаже в сентябре. Линейку при этом расширят за счет разных вариантов газировок: «манго-маракуйя», «дюшес», «сибирские травы», «вишня» и других.

Coca-Сola Company, владеющая брендом «Добрый», провела презентацию и в сети магазинов «Верный». Там уточнили, что ретейлер и производитель пока не согласовали запуск продаж и ввод новинок в ассортимент. «Торговая сеть примет решение после того, как получит от партнеров информацию о закупочных ценах плюс другие детали. Вряд ли "молодые" бренды будут продаваться так же успешно, как активно продвигаемые имена Coca-Сola», — сообщили представители «Верного».