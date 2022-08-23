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51 минуту назад

Врач объяснила, надо ли мыть яйца

Мира Маркина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, надо ли мыть яйца перед хранением и употреблением. Об этом сообщает "Москва 24".

Врач объяснила, надо ли мыть яйца
Фото: pxhere.compxhere.com

Как объяснила медика, перед тем, как класть яйца в холодильник после покупки, их не стоит мыть. Дело в том, что на скорлупе может быть сальмонеллез. Для защиты от него яйца имеют специальную пленку. Если ее смыть, защитный слой повредится, и откроются "входные ворота для возможной сальмонеллы".

Врач порекомендовала мыть яйца перед самым употреблением, чтобы грязь не попала внутрь яйца.

"Если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже от, казалось бы, свежего яйца", – предупредила диетолог.

Также врач рассказала о безопасных сроках хранения яиц. Так, например, вареные вкрутую яйца могут храниться полмесяца. Но, если их почистить, - три дня. Яйца всмятку даже в скорлупе хранятся всего 2-3 дня. Срок годности салата с порезанными яйцами - одни сутки.

Ранее врач назвал способы отсрочить слабоумие.

Еда,Елена Соломатина,
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