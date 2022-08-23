Врач объяснила, надо ли мыть яйца

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, надо ли мыть яйца перед хранением и употреблением. Об этом сообщает "Москва 24".

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Как объяснила медика, перед тем, как класть яйца в холодильник после покупки, их не стоит мыть. Дело в том, что на скорлупе может быть сальмонеллез. Для защиты от него яйца имеют специальную пленку. Если ее смыть, защитный слой повредится, и откроются "входные ворота для возможной сальмонеллы".

Врач порекомендовала мыть яйца перед самым употреблением, чтобы грязь не попала внутрь яйца.

"Если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже от, казалось бы, свежего яйца", – предупредила диетолог.