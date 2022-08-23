Сезонная ягода удивила своим содержимым

Как пояснили специалисты ведомства, такие находки в арбузах возможны. Чтобы их избежать, перед употреблением арбузы следует хорошо промывать в проточной воде, обтерев кожуру щеткой.

Дело в том, что гельминты часто выбирают в качестве среды обитания почву. Позже, в процессе нарезки арбуза с плохо вымытой кожуры яйца глистов могут попасть в мякоть, а далее – в организм человека.