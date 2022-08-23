Сезонная ягода удивила своим содержимым

Специалисты обнаружили в любимом лакомстве очень неприятный сюрприз, сообщает KONKURENT.RU.
Случай обнаружения неприятного содержимого сезонной ягоды произошел в одном из регионов России.
Речь идет об арбузах. Так, специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора Приморского края обнаружили в любимом сезонном лакомстве личинки гельминтов.
Как пояснили специалисты ведомства, такие находки в арбузах возможны. Чтобы их избежать, перед употреблением арбузы следует хорошо промывать в проточной воде, обтерев кожуру щеткой.
Дело в том, что гельминты часто выбирают в качестве среды обитания почву. Позже, в процессе нарезки арбуза с плохо вымытой кожуры яйца глистов могут попасть в мякоть, а далее – в организм человека.