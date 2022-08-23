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3 часа назад

Там такое нашли. Сезонная ягода удивила своим содержимым

Konkurent.ru

Специалисты обнаружили в любимом лакомстве очень неприятный сюрприз, сообщает KONKURENT.RU.

Сезонная ягода удивила своим содержимым
Фото: KonkurentKonkurent

Случай обнаружения неприятного содержимого сезонной ягоды произошел в одном из регионов России.

Речь идет об арбузах. Так, специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора Приморского края обнаружили в любимом сезонном лакомстве личинки гельминтов.

Как пояснили специалисты ведомства, такие находки в арбузах возможны. Чтобы их избежать, перед употреблением арбузы следует хорошо промывать в проточной воде, обтерев кожуру щеткой.

Дело в том, что гельминты часто выбирают в качестве среды обитания почву. Позже, в процессе нарезки арбуза с плохо вымытой кожуры яйца глистов могут попасть в мякоть, а далее – в организм человека.

Еда,Россельхознадзор,
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