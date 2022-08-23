Россиянам посоветовали есть грейпфрут для поддержания здоровья

Регулярное употребление грейпфрута может помочь поддержать не только физическое, но и эмоциональное здоровье человека.

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Один плод способен обеспечить защиту от инфекций на целый день благодаря высокому содержанию витамина С. Витамин РР в свою очередь помогает бороться с бессонницей и при этом сохранять бодрость духа, передает Yakutsk.ru.