Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Россиянам посоветовали есть грейпфрут для поддержания здоровья

Слово и Делоиещё 1

Регулярное употребление грейпфрута может помочь поддержать не только физическое, но и эмоциональное здоровье человека.

Россиянам посоветовали есть грейпфрут для поддержания здоровья
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Один плод способен обеспечить защиту от инфекций на целый день благодаря высокому содержанию витамина С. Витамин РР в свою очередь помогает бороться с бессонницей и при этом сохранять бодрость духа, передает Yakutsk.ru.

Грейпфрут стоит обязательно включить в рацион детей и пожилых людей. Это связано с содержанием во фрукте витамина D. Продукт также обеспечивает эластичность сосудов, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и помогает в борьбе с лишним весом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители