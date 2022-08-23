Россиянам посоветовали есть грейпфрут для поддержания здоровья

Регулярное употребление грейпфрута может помочь поддержать не только физическое, но и эмоциональное здоровье человека.
Один плод способен обеспечить защиту от инфекций на целый день благодаря высокому содержанию витамина С. Витамин РР в свою очередь помогает бороться с бессонницей и при этом сохранять бодрость духа, передает Yakutsk.ru.
Грейпфрут стоит обязательно включить в рацион детей и пожилых людей. Это связано с содержанием во фрукте витамина D. Продукт также обеспечивает эластичность сосудов, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и помогает в борьбе с лишним весом.