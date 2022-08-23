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1 час назад

Секреты идеального картофельного пюре

Диана Товсепова

Один из любимых универсальных гарниров для взрослых и детей - картофельное пюре. Казалось бы, приготовить его должно быть совсем не сложно, просто сварить картошку и размять ее в пюре. На деле же приготовить шелковистое пюре без комочков с мягким вкусом не так просто. "Рамблер" расскажет о секретах идеального пюре, которыми пользуются и профессиональные шефы, и опытные домохозяйки.

Секреты идеального картофельного пюре
Фото: © Дело Вкуса, delo-vcusa.ru© Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Уже не одно десятилетие ведутся споры о том, как получить самое лучшее кремообразное картофельное пюре.

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Несмотря на то, что во многих рецептах в пюре добавляют сливки, профессионалы утверждают, что это далеко не ресторанный прием.

"Я никогда не видел, чтобы шеф-повар добавлял сливки в картофельное пюре на профессиональной кухне...

Большинство наших поваров полагаются на большое количество масла, капельку молока, много соли и чуть-чуть перца...", - рассказал Пол Росситер, менеджер общественного питания из Лондона, изданию Express.co.uk.

Для того, чтобы размять картофель, в ресторане используют специальный инструмент, но дома можно обойтись привычными методами:

«На коммерческой кухне мы, как правило, используем механический инструмент, называемый рисером, чтобы удалить все комки и получить шелковистое гладкое пюре. Это немного похоже на гигантский пресс для чеснока: вы проталкиваете приготовленный картофель через него, затем добавляете масло, молоко, соль и перец.

Но, честно говоря, дома я предпочитаю использовать классическую картофелемялку, и в моем пюре никогда не бывает комочков. Правда, к сожалению, для этого требуется много сил!»

Как приготовить идеальное пюре

Очистите и нарежьте картофель крахмалистого сорта на небольшие одинаковые кубики и бросьте его в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Как только картофель будет полностью приготовлен (это должно занять около 15 минут), слейте его и добавьте обратно в горячую кастрюлю, сняв с огня.

Добавьте щедрую ложку масла, немного молока, щепотку соли и щепотку черного перца.

Возьмите толкушку для картофеля или электрический венчик и пюрируйте, пока масса не станет шелковистой и кремообразной.

Добавьте любые дополнительные ароматизаторы, такие как хрен или цельнозерновая горчица, и хорошенько перемешайте, проверяя, нет ли комочков.

Еда,
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