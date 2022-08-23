Эндокринолог рассказала, как питаться, чтобы жить дольше

Заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина рассказала, какой диеты следует придерживаться, чтобы прожить дольше.

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Мачехина говорит, что оптимальное питание должно соответствовать принципам средиземноморской диеты, но основываться на местных продуктах. Принципы такие: много клетчатки, цельнозерновой хлеб, овощи, зелень. Это способствует поддержанию оптимальной микрофлоры, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Также важно отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения, заниматься физической активностью. Достаточно хотя бы получаса непрерывной ходьбы в день. Также следует контролировать состояние сосудов и избегать стресса.