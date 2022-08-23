Эксперты назвали несколько средств, которые смогут очистить чугунную сковороду

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Эксперты Elle Decoration сообщили, что активные химические средства не подойдут для чистки чугуна. Лучше взять девятипроцентный столовый уксус, который следует развести пополам с водой и вылить в сковороду.

Далее её нужно поставить на огонь и довести смесь до кипения. Спустя немного времени следует добавить в жидкость две-три ложки соды. Далее стоит оставить кипеть всё это 30-40 минут. После этого получится снять нагар жёсткой щёткой.

Очистить чугунную сковороду можно и хозяйственным мылом. Его нужно натереть на крупной тёрке и положить в изделие. Далее всё это следует залить водой до краёв и поставить на огонь, примерно на два-три часа. Слой нагара размягчится и легко снимется жёсткой щёткой.

Чтобы чугунная посуда служила дольше, её нельзя надолго замачивать и подвергать длительному воздействию химических веществ. Отмыть нагар в посудомоечной машине не получится. Такой способ может вызвать коррозию металла.

После того, как удастся очистить сковороду, её нужно смазать растительным маслом и прокалить в духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут.