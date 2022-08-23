Овощ, который обязательно нужно есть после 50 лет

О том, что овощи полезны для здоровья известно практически всем. Однако есть тип овощей, который, как оказалось, необходимо включить в рацион после 50 лет. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Так, ученые рекомендуют обратить особое внимание на шпинат:

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«Если я буду выбирать один овощ, я выберу листовую зелень, особенно шпинат », — объяснил Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и автор книги «Метод спортивного питания» .

Причина, по которой эксперт рекомендует шпинат тем, кому за 50, заключается в том, что листовая зелень является хорошим источником питательных веществ, которые особенно полезны с возрастом, а именно кальция, витамина B12 и калия.

«Взрослые старше 50 лет имеют повышенную потребность в питательных веществах, таких как несколько витаминов и минералов, которые помогают поддерживать здоровое старение...

В частности, им нужно больше кальция, чтобы поддерживать минеральную плотность костей по мере старения, больше витамина B12 из-за того, что его усвоение обычно снижается с возрастом, и калия, который является питательным веществом, вызывающим озабоченность у всех американцев», — продолжает она, отдельно отмечая что высококачественный белок является еще одним важным питательным веществом, которому следует уделять приоритетное внимание с возрастом, чтобы поддерживать сухую мышечную массу.

Шпинат представляет собой тройную угрозу, когда речь идет об этих питательных веществах, поддерживающих старение. «В то время как один овощ не даст вам общее количество всех трех питательных веществ, в которых вам нужно больше, в соответствии с рекомендациями по потреблению диетического питания (DRI), листовая зелень , такая как шпинат, возглавляет списки, когда речь идет о обеспечении всеми тремя элементами», — говорит Гудсон.

По его словам, листовая зелень содержит кальций, калий и некоторое количество витамина B12. Кроме того, они также содержат клетчатку , которая важна для здоровья кишечника и сердца, а также антиоксиданты , которые помогают организму бороться с воспалениями».

Шпинат считается лучшим овощем для употребления после 50 лет, однако, как говорит эксперт, чтобы получить максимальную порцию питательных веществ, содержащихся в шпинате, нужно в целом соблюдать сбалансированную диету. То есть стоит употреблять и другие продукты, богатые необходимыми веществами.