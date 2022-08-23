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2 часа назад

Нутрициолог рассказала о полезных свойствах шашлыка

Москва24иещё 2

При умеренном употреблении шашлыка человек может получить больше пользы, чем вреда. Об этом заявила нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков "Здоровье наших детей" Ольга Панова в интервью "Ленте.ру".

Нутрициолог рассказала о полезных свойствах шашлыка
Фото: m24.rum24.ru

По ее словам, шашлык является источником аминокислот, белка, железа, витамина B. Вместе с тем блюдо является высокобелковой пищей, поэтому в больших количествах он с трудом переваривается.

Нутрициолог рекомендовала не держать мясо слишком долго на огне, чтобы не было зажаристой корочки, которая содержит опасные для здоровья канцерогены. Кроме того, шашлык можно есть без вреда здоровью по праздникам, а не еженедельно.

Панова отметила, что к мясу следует обязательно добавлять зелень и овощи, которые помогут пищеварению. Однако эксперт посоветовала не сочетать шашлык с картофелем и другими крахмальными продуктами, а также запивать блюдо большим количеством алкоголя.

Нутрициолог подчеркнула, что не нужно за раз есть шашлыка больше, чем ладонь.

Еда,Ольга Панова,
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