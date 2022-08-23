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2 часа назад

Врачи рассказали, чем полезна горчица для пожилых людей

Клопс.Ru

Людям старше 65 лет, теряющим вес и аппетит, полезно есть горчицу. Об этом сообщает пресс-служба центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, кандидата медицинских наук Екатерину Иванникову.

Врачи рассказали, чем полезна горчица для пожилых людей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Приправу рекомендуется добавлять в пищу в небольших количествах, как и другие острые и пряные продукты. Она «оказывает раздражающий эффект на слизистую ротовой полости и желудка, что стимулирует слюноотделение и секрецию желудочного сока».

«Это помогает улучшить аппетит и пищеварение в целом. Кроме того, горчица обладает противовоспалительным и антиоксидантным действиями, укрепляет иммунитет и замедляет камнеобразование в желчном пузыре», — говорит эксперт.

После 65-ти часто встречается синдром мальнутриции. Это опасная патология.

«Она приводит к снижению мышечной массы тела и разрушению костной ткани, влечёт за собой когнитивные нарушения, ухудшает качество жизни человека, снижает уровень его физической активности, замедляет скорость восстановления после перенесённых болезней», — отметила Екатерина Иванникова.

Аппетит у пожилых может снижаться на фоне приёма некоторых препаратов, из-за депрессии, ухудшения настроения и потери интереса к жизни.

«Важным фактором риска является и нарушение чувствительности к запахам и вкусу пищи. Так, у четверти людей старше 65 лет теряется способность чувствовать один из четырёх вкусов: сладкий, горький, соленый или кислый», — добавила Иванникова.

При наличии противопоказаний — заболеваний желудочно-кишечного тракта, аллергии, лишнего веса — следует отказать от подобных приправ.

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