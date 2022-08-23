Чем опасен замороженный йогурт

Замороженный йогурт может казаться хорошим способом охладиться в жаркий летний день. Однако исследование показало, что чрезмерное употребление таких нежирных молочных продуктов повышает риск развития болезни Паркинсона.

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Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения Чана говорят, что употребление трёх или более порций нежирных молочных продуктов в день повышает риск болезни Паркинсона.

Авторы пришли к такому выводу после изучения огромного количества данных за период в 25 лет. Были использованы опросы и информация о здоровье более 80 000 женщин и 48 000 мужчин. У 1036 участников была диагностирована болезнь Паркинсона во время исследования.