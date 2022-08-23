Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Чем опасен замороженный йогурт

Ferra.ru

Замороженный йогурт может казаться хорошим способом охладиться в жаркий летний день. Однако исследование показало, что чрезмерное употребление таких нежирных молочных продуктов повышает риск развития болезни Паркинсона.

Чем опасен замороженный йогурт
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения Чана говорят, что употребление трёх или более порций нежирных молочных продуктов в день повышает риск болезни Паркинсона.

Авторы пришли к такому выводу после изучения огромного количества данных за период в 25 лет. Были использованы опросы и информация о здоровье более 80 000 женщин и 48 000 мужчин. У 1036 участников была диагностирована болезнь Паркинсона во время исследования.

Изучая, какие молочные продукты потребляли участники — всё, от сливочного масла до молока и йогурта — исследователи пытались найти связи. Оказалось, что люди, которые потребляли не менее трёх порций нежирных молочных продуктов в день, на 34% чаще страдали болезнью Паркинсона.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители