Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам о полезных свойствах арбуза и дыни и напомнила о их побочном воздействии.
По словам специалиста, сказать однозначно, что один из плодов полезнее другого, нельзя, поскольку оба они богаты антиоксидантами. В арбузе, например, присутствует ликопин, защищающий организм от преждевременного старения, развития онкологии, он также благоприятно влияет на здоровье сосудов и сердца и снимает воспаления.
"В дыне же в четыре раза больше витамина С, а это тоже антиоксидант, который обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов.<...> Бета-каротин, предшественник витамина А. Это тоже антиоксидант",
– отметила Соломатина.
Кроме того, и арбуз, и дыня обладают тонизирующими свойствами. Так, в первом есть аминокислота цитруллин, которая повышает выносливость, улучшает кровоток, спасает мышцы от разрушения. А вот в желтом плоде содержатся вещества, способствующие выработке серотонина, что позволяет организму не поддаваться хандре.
Вместе с тем оба летних плода богаты магнием и калием. Первый микроэлемент расслабляет сосудистую стенку, что хорошо сказывается на давлении, и необходим для работы костной системы, второй же защищает сердце.
Тем не менее оба плода имеют хоть и безвредные, но побочные эффекты: арбуз за счет большого содержания воды – мочегонный, а богатая мягкой клетчаткой дыня – послабляющий, напомнила диетолог, пишет радио Sputnik.