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1 час назад

Российский диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни

Vse42.ruиещё 2

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам о полезных свойствах арбуза и дыни и напомнила о их побочном воздействии.

Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, сказать однозначно, что один из плодов полезнее другого, нельзя, поскольку оба они богаты антиоксидантами. В арбузе, например, присутствует ликопин, защищающий организм от преждевременного старения, развития онкологии, он также благоприятно влияет на здоровье сосудов и сердца и снимает воспаления.

"В дыне же в четыре раза больше витамина С, а это тоже антиоксидант, который обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов.<...> Бета-каротин, предшественник витамина А. Это тоже антиоксидант",

– отметила Соломатина.

Кроме того, и арбуз, и дыня обладают тонизирующими свойствами. Так, в первом есть аминокислота цитруллин, которая повышает выносливость, улучшает кровоток, спасает мышцы от разрушения. А вот в желтом плоде содержатся вещества, способствующие выработке серотонина, что позволяет организму не поддаваться хандре.

Вместе с тем оба летних плода богаты магнием и калием. Первый микроэлемент расслабляет сосудистую стенку, что хорошо сказывается на давлении, и необходим для работы костной системы, второй же защищает сердце.

Тем не менее оба плода имеют хоть и безвредные, но побочные эффекты: арбуз за счет большого содержания воды – мочегонный, а богатая мягкой клетчаткой дыня – послабляющий, напомнила диетолог, пишет радио Sputnik.

Еда,Елена Соломатина,
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