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25 минут назад

Раскрыта опасность пропуска завтрака

Lenta.ru

Ученые Университета Кастилия-Ла-Манча в Испании раскрыли, что пропуск завтрака представляет опасность для психического здоровья у детей и молодых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Раскрыта опасность пропуска завтрака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании приняли участие 3772 жителя Испании в возрасте 4-14 лет, чьи родители или опекуны заполняли анкеты, где указывали пищевые привычки, а также такие психосоциальные показатели, как самооценка, настроение и тревожность.

Специалисты обнаружили, что завтрак вдали от дома почти так же вреден, как и полное отсутствие приема пищи. Авторы предполагают, что это может быть связано с тем, что еда вне дома часто менее питательна, чем еда, приготовленная дома. Кофе, молоко, чай, шоколад, какао, йогурт, хлеб, тосты, хлопья и выпечка оказались связаны с меньшей вероятностью возникновения поведенческих проблем. Напротив, яйца, сыр и ветчина были связаны с более высоким риском психосоциальных нарушений.

Отмечается, что семейная поддержка, которую дети могут получить во время домашнего завтрака, также может играть роль в наблюдаемых преимуществах. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований для понимания причинно-следственных связей, лежащих в основе полученных результатов.

Еда,
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