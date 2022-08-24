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1 час назад

Врач рассказал, какие продукты помогают работе легких

Вечерняя Москва

Врач-кинезиолог, заведующий отделением прикладной кинезиологии Григорий Крутов объяснил, что нужно включить в свой рацион для лучшей работы легких.

Врач рассказал, какие продукты помогают работе легких
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В случае загрязнения окружающей среды снизить нагрузку на легкие можно с помощью веществ, которые повысят секреторную активность слизистых. Одно из самых важных таких веществ — витамин C.

Большое количество витамина содержится в таких продуктах, как шиповник, болгарский сладкий перец, смородина, цитрусовые, кислые лесные ягоды. Также будут полезны разнообразные перцы и пряности.

Данная группа продуктов повышает активность бокаловидных клеток, что вызывает повышенное выделение слизи. Кроме того, перцы обладают антисептическим действием.

Стоит включить в рацион и продукты, содержащие рутин: он обладает кроверазжижающим действием, а также повышает обмен между лимфатическим и кровеносным руслом. Рутин содержится в листовых салатах, петрушке и кинзе, передает aif.ru.

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