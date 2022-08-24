Врач рассказал, какие продукты помогают работе легких

Врач-кинезиолог, заведующий отделением прикладной кинезиологии Григорий Крутов объяснил, что нужно включить в свой рацион для лучшей работы легких.

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В случае загрязнения окружающей среды снизить нагрузку на легкие можно с помощью веществ, которые повысят секреторную активность слизистых. Одно из самых важных таких веществ — витамин C.

Большое количество витамина содержится в таких продуктах, как шиповник, болгарский сладкий перец, смородина, цитрусовые, кислые лесные ягоды. Также будут полезны разнообразные перцы и пряности.

Данная группа продуктов повышает активность бокаловидных клеток, что вызывает повышенное выделение слизи. Кроме того, перцы обладают антисептическим действием.