Диетолог объяснил, чем опасен популярный в России завтрак

Мюсли и хлопья, которыми так любят завтракать в современном мире, могут нанести вред организму. Об этом рассказал диетолог, эндокринолог Алексей Калиничев в беседе с изданием Ura.ru.

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По словам диетолога, мюсли и хлопья опасны тем, что содержат быстрые углеводы, а значит, грозят нам лишними килограммами. Врач не советует завтракать с таким образом взрослым людям и тем, кто испытывает проблемы с лишним весом.

«Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир», — объяснил диетолог.

По словам врача, дети и молодые люди вполне могут использовать хлопья и мюсли как перекус, а всем остальным он предложил завтракать кашей в качестве альтернативы.